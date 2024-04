Com gols de Mbappé, PSG reverte vantagem do Barcelona e vai às semifinais da Champions

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain goleou o Barcelona por 4 a 1, no Estádio Olímpico Lluís Companys, e avançou à semifinal da Liga dos Campeões. Com um a mais desde o começo do primeiro tempo, a equipe reverteu a derrota por 3 a 2 na França.

Na semifinal, o time de Luis Enrique terá pela frente o Borussia Dortmund, que eliminou o Atlético de Madrid. O gol dos comandados de Xavi foi marcado por Raphinha, ao passo que Dembélé, Vitinha e Mbappé (2x) balançaram as redes para os visitantes.

Agora, as equipes focam em suas respectivas competições nacionais, com o Barcelona encarando o Real Madrid às 16h (de Brasília) desse domingo, no Santiago Bernabéu. Já o PSG duela contra o Lyon na mesma data e horário, no Parque dos Príncipes.

O jogo

Aos 11 minutos da primeira etapa, o Barcelona inaugurou o marcador, quando Yamal fez bela jogada e serviu Raphinha, que completou para o fundo do gol. Em resposta, Mbappé finalizou dentro da área e Ter Stegen fez grande defesa.

Quando o relógio marcava 28 minutos, Ronald Araújo parou contra-ataque do PSG e foi expulso. Na cobrança de falta, Dembélé quase deixou tudo igual.

Já na reta final da primeira etapa, o atacante francês completou o cruzamento de Barcola e igualou o confronto, aos 39 minutos. Nos acréscimos, o camisa 10 finalizou e a bola passou raspando a trave.

Com a vantagem numérica, o PSG pressionava o Barcelona desde o começo do segundo tempo, com Fabian Ruiz perdendo a oportunidade de marcar dentro da área.

Aos nove minutos, os franceses passaram à frente e deixaram tudo igual no placar agregado, quando Vitinha finalizou de longe e superou o goleiro alemão. Pouco depois, Cancelo cometeu pênalti no Dembélé.

Mbappé, por sua vez, aos 15?, converteu a penalidade e colocou o PSG em vantagem por uma vaga na semifinal. Apesar de estar com um a menos, o Barcelona buscava empatar na soma dos placares.

Aos 27 minutos, o atacante Lewandowski finalizou de fora da área para defesa de Donnarumma. O camisa 7, contudo, acabou com as chances da equipe espanhola, aos 43?.