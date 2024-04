Brasileirão: Bahia x Fluminense é paralisado após chuva castigar Fonte Nova

O jogo entre Bahia e Fluminense, disputado na noite desta terça-feira na Fonte Nova e válido pelo Campeonato Brasileiro, foi paralisado pelo árbitro João Vitor Gobi na casa dos 16 minutos do 1° tempo. A partida ainda havia sido reiniciada até às 22h25 (de Brasília).

Gramado castigado

O jogo começou às 21h30 (de Brasília) já com forte chuva, mas o campo resistia — a bola rolava normalmente no momento do gol de Cano, do Fluminense, ainda aos três minutos.

A situação piorou em pouco tempo, e as poças começaram a ganhar forma na Fonte Nova. Depois de uma dividida no campo de ataque do Fluminense, João Vitor Gobi chamou os capitães e paralisou a partida.

O jogo foi interrompido aos 16 minutos. O árbitro chamou os capitães Éverton Ribeiro, do Bahia, e Fábio, do Fluminense, para comunicar a decisão. Os técnicos Rogério Ceni e Fernando Diniz também entraram em campo para conversar com o juiz.

As equipes voltaram para o vestiário em meio à paralisação. A primeira pausa durou 30 minutos, quando os árbitros voltaram ao gramado para fazer testes — eles retornaram aos vestiários para esperar mais 15 minutos.