Bahia anuncia novo uniforme principal para a temporada de 2024; veja detalhes

O Bahia anunciou nesta terça-feira seu novo uniforme principal para a temporada de 2024. A camisa homenageia o estado baiano e as conquistas do Campeonato Brasileiro em 1959 e 1988.

O uniforme venceu o concurso Manto do Esquadrão 6.0, realizado pelo Bahia. O manto segue na tradicional cor branca e conta com duas faixas centrais que levam as cores azul e vermelha. As cores também aparecem nas mangas.

A campanha do uniforme, que conta com calções azuis e meias vermelhas, busca destacar o orgulho do povo baiano através das três cores do Bahia.

????? ?????? (Cauly). ????? ????? (Dan). ???????? (Roger). ???? ?? ???? ????? (Kaiuska). ??????? (Adriel). ???????? ??? ????? (Nágila)... ?????! O novo manto nº 1 do Esquadrão estreia hoje, junto com a nossa... pic.twitter.com/zrxhUnmMv3 ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 16, 2024

Além do uniforme 1, o Tricolor de Aço também divulgou as novas camisas dos goleiros, que possuem as versões laranja e azul.

O novo manto do Bahia entra em ação pela primeira vez nesta terça-feira, na partida contra o Fluminense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os times entram em campo na Fonte Nova a partir das 21h30.

A camisa estará disponível a partir desta terça-feira na Loja do Bahia, na Arena Fonte Nova, e no site da loja. Os modelos masculino e feminino estarão à venda a partir de R$ 299,00, enquanto o infantil custará R$ 279,99. O calção sairá por R$ 149,00.