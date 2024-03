TJD adia julgamento, e Otero fica à disposição do Santos para final do Paulista

A pedido do Santos, o TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) adiou o julgamento de Otero. O jogador seria julgado pela 3ª Comissão Disciplinar da entidade na última quarta-feira, mas o processo foi adiado e o atleta irá ficar à disposição da equipe na final do Campeonato Paulista.

O venezuelano foi denunciado no artigo 254, primeiro parágrafo do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), por ter sido expulso no jogo contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão.

Ele já cumpriu suspensão automática na partida diante do Red Bull Bragantino, também na última quarta-feira, pela semifinal do torneio. No entanto, quando julgado, ele poderá pegar uma pena maior. O gancho previsto no artigo 254 é de até seis compromissos.

Sendo assim, Otero pode voltar a ser utilizado por Fábio Carille no primeiro duelo da decisão, neste domingo. O time espera por Palmeiras ou Novorizontino, que medem forças às 21h35 (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque, para conhecer seu adversário na final.

O julgamento de Otero deve acontecer na semana que vem. Caso ele leve mais jogos de suspensão, poderá desfalcar o Santos na segunda partida da decisão.