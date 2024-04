Com saída de Ramón Díaz, técnico da equipe sub-20 assume Vasco interinamente

A goleada sofrida para o Criciúma, em São Januário, abriu a crise no Vasco e custou o emprego do técnico Ramón Díaz. Após a goleada por 4 a 0, o Gigante da Colina anunciou, neste sábado, a saída do técnico. Quem assumirá a equipe interinamente é Rafael Paiva, comandante da equipe sub-20.

O Vasco amargou a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro e já está em crise. Ramón Díaz pagou a conta. As mudanças do técnico para o jogo deste sábado não surtiram efeito.

Com uma semana de treinos, Ramón fez quatro mudanças no time. Contudo, o Gigante da Colina sucumbiu. O Criciúma abriu o placar no primeiro tempo, Vegetti perdeu pênalti e a equipe acusou o golpe.

O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.#VascoDaGama pic.twitter.com/8RCmWysDVn ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024

Na etapa final, o Criciúma simplesmente foi soberano em campo e construiu a goleada. Ramón, assim, dá adeus ao Vasco após nove meses. Ele chegou ao clube carioca em julho de 2023.

No ano passado, Ramón conseguiu salvar o clube do rebaixamento no Brasileirão e caiu nas graças da torcida. Este ano, porém, acumulou uma dura eliminação no Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu, na semifinal.

O Vasco largou no Brasileirão com vitória sobre o Grêmio, mas vem de três derrotas seguidas. Ramón se despede após 41 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.