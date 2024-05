Athletico-PR divulga relacionados e não terá volante contra o Palmeiras

Na manhã deste sábado, o Athletico-PR encerrou a preparação para o confronto diante do Palmeiras, na Arena Barueri. A partida está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

As atividades com bola abordaram estratégias para o duelo. Foram feitos também exercícios técnicos e táticos, que podem simular as mais diversas situações do jogo, como posse e recuperação da posse de bola, transições e jogadas de bola parada.

Além disso, o treinador Cuca também definiu a lista dos 24 relacionados para o jogo. A grande ausência é do volante Christian, que está com uma virose.

A equipe paranaense desembarcou na capital paulista pelo fim da tarde deste sábado. O Athletico-PR chega para o jogo buscando recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, perdida com a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Atualmente, o time possui 10 pontos conquistados, em cinco jogos disputados.

Confira os relacionados do Athletico-PR para o duelo

Goleiros: Bento, Léo Linck e Mycael



Defensores: Kaique Rocha, Marcos André, Mateo Gamarra, Esquivel, Fernando, Léo Godoy e Madson



Meio-campistas: Alex Santana, Erick, Felipinho, Fernandinho, Gabriel, Nikão, Zapelli e Zé Vitor



Atacantes: Canobbio, Cuello, Di Yorio, Julimar, Mastriani e Pablo.