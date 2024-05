Milan garante vice-campeonato do Italiano com vitória sobre o Cagliari

Neste sábado, duas partidas aconteceram pela 36° rodada do Campeonato Italiano. O Milan recebeu o Cagliari e venceu por 5 a 1, garantindo o vice-campeonato da competição. Na parte da manhã, o Bologna visitou o Napoli e venceu por 2 a 0.

Na vitória em casa do Milan, os gols foram marcados por Bennacer, Pulisic (duas vezes), Reijnders e Rafael Leão. Nandez descontou para o Bologna

Com o resultado, o Milan garantiu a segunda colocação do Campeonato Italiano. Com 74 pontos em 36 partidas, a equipe de Milão não pode mais ser alcançada. O Cagliari ficou na 15° posição, com 33 pontos em 36 jogos.

A próxima partida do Milan é contra o Torino fora de casa, no dia 18/05, sábado, às 15h45, pela Serie A. O Cagliari visita o Sassuolo, no dia 19/05, segunda-feira, às 15h45, também pelo Campeonato Italiano.

Na primeira partida do dia, o Bologna visitou o Napoli no estádio Diego Armando Maradona e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo, com um intervalo de três minutos. Aos nove minutos, Ndoye aproveitou cruzamento na segunda trave e abriu o placar. Aos 12, Posch subiu no escanteio e ampliou para os visitantes.

Com o resultado, o Bologna subiu para a terceira posição, com 67 pontos em 36 partidas. O Napoli ficou na oitava colocação, com 51 pontos em 31 jogos.

A próxima partida do Bologna é contra a Juventus em casa, no dia 20/05, segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O Napoli tem como próximo desafio a Fiorentina fora de casa, na próxima sexta-feira (17), às 15h45, também pela Serie A.