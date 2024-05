Fortaleza x Botafogo: confira informações, prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileiro

O Botafogo entra em campo neste domingo para um difícil compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso visita o Fortaleza a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela sexta rodada da competição.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão da TV aberta pela Globo e do canal fechado Premiere.

O Glorioso soma nove pontos e luta para se manter no G-4, a zona de classificação direta para a Copa Libertadores. Os botafoguenses vem de uma derrota de 2 a 1 para o Bahia, mas, no meio de semana, ganhou pelo mesmo placar da LDU pela Copa Libertadores.

O meio de semana foi ruim para o Fortaleza, que perdeu de goleada de 4 a 1 para o Nacional de Potosí, na altitude da Bolívia, pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão o Leão, que tem nove pontos, vem de empate sem gols com o Corinthians em São Paulo.

O próximo desafio do Glorioso é neste domingo, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/5jc52XwVwW ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 10, 2024

Artur Jorge, técnico do Botafogo, entende que seu time vai precisar superar o aspecto físico para conseguir a vitória.

"Nós estamos trabalhando de olho em uma sequência de jogos fora de casa e vamos precisar ficar atentos e equilibrados para conseguirmos bons resultados", disse ele.

O treinador do Botafogo não pretende antecipar a escalação que vai mandar a campo diante do Fortaleza. Mas a preocupação com o aspecto físico e com o risco de lesões deve fazer com que ele poupe alguns atletas. Isso porque na próxima quinta-feira o time carioca tem um compromisso muito complicado e decisivo pela Copa Libertadores contra o Universitario, em Lima, capital peruana.

Pelo lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda espera uma partida muito complicada.

"Nós estamos disputando um campeonato em que as equipes são muito iguais e isso torna os jogos muito complicados, em casa ou como visitante", disse Vojvoda.

Para este compromisso, o Fortaleza tem um desfalque. O volante Pedro Augusto fica de fora para cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Para o seu lugar, o treinador deve optar pela experiência de José Welison, ex-Botafogo.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X BOTAFOGO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 12 de maio de 2023 (Domingo)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Hércules e Kervin Andrade; Pikachu, Moisés e Lucero



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Lucas Halter e Cuiabano; Gregore, Tchê Tchê e Óscar Romero; Diego Hernández, Jeffinho e Luiz Henrique



Técnico: Artur Jorge