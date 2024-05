Alex Nascimento lamenta derrota do Santos para o Amazonas: "Não tem desculpa"

O Santos sofreu sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado ao perder por 1 a 0 para o Amazonas, pela quarta rodada da competição, na Arena da Amazônia. O zagueiro Alex Nascimento, que ganhou oportunidade como titular, lamentou o resultado e prometeu trabalho para a sequência do torneio.

"Não tem desculpa. Independente de onde jogar, temos que vencer. Jogo duro, uma equipe que conseguiu achar o gol no início e baixaram as linhas. É continuar trabalhando, começamos bem o campeonato, mas infelizmente tivemos a primeira derrota. Vamos trabalhar e pensar no que podemos melhorar para ir para a próxima partida e vencer", disse em entrevista ao Premiere.

Com a derrota, o Santos viu cair sua invencibilidade. O time havia conquistado três vitórias em três jogos. Agora, a equipe santista caiu para a terceira colocação, com nove pontos conquistados, três atrás do líder Sport.

O Peixe volta a campo nesta quarta-feira para duelo da quinta rodada da Série B. A equipe de Fábio Carille enfrenta a Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.