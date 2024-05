Carlos Miguel e Cácá assumem falhas em gols do Flamengo: 'Errei, faz parte'

Carlos Miguel e Cacá protagonizaram duas falhas nos gols do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro e o goleiro do Timão admitiram os erros cometidos nos lances capitais do confronto.

No primeiro gol do Flamengo, Pedro bateu de bico, e Carlos Miguel, que passou a ser titular após as sucessivas falhas de Cássio, deixou a bola passar por baixo do seu braço, em um lance, para muitos, defensável.

"É detalhe, clássico, erramos defensivamente. Faz parte do trabalho. Sabemos que não podemos ter esses erros, segue o jogo. Não podemos viver só de um jogo. Creio que quando ganhamos, todos estão juntos. Quando perdemos, perdemos juntos. Errei, é uma bola defensável para mim. Faz parte", disse Carlos Miguel após a partida.

No segundo gol do Flamengo foi a vez de Cacá cometer uma falha igualmente bisonha. O zagueiro vacilou com a bola nos pés e foi desarmado no campo de defesa por Lorran, que acabou ampliando para os donos da casa.

"Houve uma falha, fico de cabeça erguida, é minha profissão. Jogo na defesa, é uma profissão-perigo, você pode levar um gol com uma falha e hoje aconteceu. Antes, pude ajudar com gols. Hoje quase fiz outro, e a bola não entrou", comentou Cacá.

"Vou seguir de cabeça erguida, focado. Se cheguei aqui, não foi por falhas, mas, sim, por foco e vou tentar fazer um próximo grande jogo. É seguir em frente, não vou deixar a peteca cair", concluiu o zagueiro corintiano.

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Argentino Juniors, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana