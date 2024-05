Vinícius Júnior elogia Lorran após vitória do Flamengo contra o Corinthians

Com ótima atuação de Lorran, o Flamengo venceu o Corinthians neste sábado por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. A revelação do Mengão foi o grande destaque da partida com um gol marcado e uma assistência. A performance do jogador de 17 anos rendeu elogios do ex-Flamengo Vinícius Júnior nas redes sociais. "Craque de bola", definiu, nas redes sociais.

Vinícius Júnior é a grande revelação do Flamengo nos últimos anos. O craque do Real Madrid saiu da Gávea com apenas 18 anos de idade e está terminando sua sexta temporada no clube espanhol. Com a camisa do Mengão, Vini disputou 66 partidas, marcou 14 gols e deu cinco assistências.

Lorran quer seguir os mesmos passos de Vinícius. Com 17 anos, o jogador está brigando por oportunidades na equipe titular do Flamengo e aproveitou a chance deste sábado contra o Timão. Nesta temporada pelo profissional do Mengão, o atacante disputou nove partidas, marcou um gol e deu três assistências.

O próximo jogo do Flamengo é nesta quarta-feira (15) contra o Bolívar, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Libertadores.