Em crise, Vasco recebe o Vitória para acabar com jejum

Em crise dentro e fora de campo, o Vasco da Gama recebe o Vitória neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em partida fundamental para dar um pouco de tranquilidade ao clube.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV e do Premiere FC.

Próximo jogo do Vasco da Gama. ? ?: Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/HIeLVGb53a ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 6, 2024

Este será um duelo de duas equipes que estão na zona do rebaixamento. O Vasco aparece na 17ª posição na tabela, com três pontos em cinco jogos. O Leão, que tem um jogo a menos, é o 18º, com apenas um ponto. Se por um lado o Cruzmaltino tem uma vitória na competição, na estreia contra o Grêmio, e vem de quatro derrotas seguidas, o Vitória ainda não sabe o que é vencer.

Ainda sem um técnico efetivo, o Vasco segue interinamente sob o comando do seu treinador do sub-20, Rafael Paiva. No Vitória, Léo Condé está na corda bamba e deve ser demitido em caso de nova derrota.

O retrospecto entre as duas equipes, especialmente em São Januário, tem suas curiosidades. Vencer o Vitória em casa se tornou um tabu para o Vasco, já que nos últimos cinco jogos foram três triunfos baianos e dois empates, desde 2013. Além disso, foi o Leão o responsável pelo primeiro rebaixamento vascaíno em 2008, quando venceu por 2 a 0 na última rodada da Série A daquele ano.

Para buscar os três pontos em casa, Rafael Paiva não contará com o volante Hugo Moura, expulso na última rodada. Já o meia-atacante Dimitri Payet, que treinou normalmente com o grupo durante a semana, deve começar como titular.

No Vitória, Condé também tem um desfalque por expulsão, o zagueiro Wagner Leonardo. Além dele, o zagueiro Bruno Uvini passa por um drama, pois sua família está no Rio Grande do Sul em meio à tragédia causada pelas inundações, e é dúvida.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ X VITÓRIA-BA

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 12 de maio de 2024



Horário: 18h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Matheus Carvalho e Galdames; Payet, David e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva (Interino)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga (Bruno Uvini) e Reynaldo; Willean Lepo, Willian Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade e PK; Osvaldo, Matheuzinho e Janderson



Técnico: Léo Condé