Tite minimiza instabilidade no Fla: 'Nenhum título meu foi ganhando tudo'

Tite elogiou a atuação do Flamengo na vitória sobre o Corinthians, minimizou sua primeira instabilidade no comando do clube e projetou uma "retomada aos poucos".

O que aconteceu

Tite afirmou que desempenho e resultado foram compatíveis na "vitória consistente" deste sábado (11), no Maracanã. O Flamengo foi superior desde o início, controlou o adversário e saiu vitorioso por 2 a 0.

Ele destacou que oscilações fazem parte do processo e que não nunca foi campeão com o time "ganhando tudo". O Rubro-Negro vinha de dois jogos sem vencer, com atuações fracas em ambos, e os questionamentos sobre o trabalho do treinador ganharam força.

O técnico completou que busca uma retomada com calma para a sequência da temporada após sua primeira instabilidade no cargo. Tite ainda fugiu dos méritos por ter "lançado" Lorran, joia de 17 anos que foi o protagonista da vitória.

Desempenho e resultado foram compatíveis e estiveram associados com a oportunidade que tivemos e volume que criamos. Também com o número de participações do goleiro adversário e precisão das finalizações. Vitória consistente. Tite

Retomadas por vezes acontecem. Nenhum título que tive foi linear no alto, ganhando tudo. Tem uma fase que vai oscilar, para chegar e se fortalecer em cada adversidade.

Muito fácil agora falar de 'lançar' o Lorran. Jogou muito, fez gol... 1º momento de muita instabilidade dentro do clube. Ter uma retomada com calma, para evoluir no processo todo, é o que a gente busca. Uma retomada aos poucos.

O que mais Tite disse na coletiva

Louros pela formação de Lorran: "Aspecto de evoluir é da base, da formação no Ninho, não é meu. Muito fácil colocar atleta da base para jogar e entra no currículo como 'lançou'. Quantos mais tivermos oportunidade de treinar para prepará-los, é o nosso trabalho. Mas ele vem de todo o trabalho que o Flamengo tem".

Versatilidade de Gerson: "Chamam o Gerson de Coringa. É um jogador versátil, que pode trabalhar em 3, 4 funções. Na base ele trabalhou muito tempo assim [pela direita], quando coloquei nessa função, disse que já estava tudo no 'chip'. Ele já tem a coordenação dos movimentos. Pode fazer as vezes de flutuação ou de jogador mais aberto para ter o 1x1."

Sintonia Gerson-Lorran: "Com Coutinho na seleção, Jadson no Corinthians, D'Alessandro no Internacional... Quando fala de um externo que tem capacidade criativa, movimentos de fora para dentro, trabalha em uma zona cinzenta onde os volantes adversários não conseguem ter controle. Quando é um jogador como o Gerson, tem essa capacidade, mais um quarteto de meio-campo criativo".

Repetir escalações: "É possível, sim. Trabalhamos com processo metodológico que fica trocando duplas, de laterais, zagueiros... Talvez demore um pouco mais para atingir o melhor nível, mas é o que entendemos ser o melhor para o grupo para, no momento final, ter todos na melhor condição. Acreditamos assim. Possibilidades surgem em momentos, existem lesões".

Comando do Fla: "A cada dia que passo no Flamengo, é um dia menos que estou no Flamengo. Mas quero fazer e ter todo o trabalho de forma muito digna, muito correta, como tem sido no nosso dia a dia".