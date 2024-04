Leverkusen fez gols de vitória ou empate 11 vezes após os 35 minutos do segundo tempo

Neste sábado, o Bayer Leverkusen empatou por 2 a 2 com o Stuttgart, pelo Campeonato Alemão. Dentro de casa, Andrich balançou as redes nos acréscimos e marcou o 11º gol de empate ou vitória do time após os 35 minutos do segundo tempo nesta temporada, segundo levantamento do Sofascore.

Bayer Leverkusen na temporada 23/24: ?? 46 jogos

? 38V - 8E (!)

? 88.4% apv. (!)

?? 127 gols (!)

? 35 gols sofridos (!)

? 175 grandes chances (!) ? Único clube das TOP5 ligas ainda invicto.

? Fez gols de vitórias ou empates após os 80 minutos em 11 ocasiões em 2024. ?? pic.twitter.com/gXK0iEljRq ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 27, 2024

É a segunda vez seguida que o Leverkusen empata um jogo nos acréscimos. No último domingo, a equipe de Xabi Alonso foi buscar o empate contra o Borussia Dortmund aos 52 minutos da etapa final, pelo Campeonato Alemão.

O Leverkusen conquistou o título da Bundesliga antecipadamente e, a três rodadas do final, ainda briga para ser campeão invicto. No top de ligas europeias, a equipe é a única que ainda não perdeu em toda a temporada, já que acumula 38 vitórias e seis empates.

O Bayer ainda disputa a final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern, da Segunda Divisão, e as quartas da Liga Europa contra a Roma. O primeiro jogo será nesta quinta-feira, na Itália, às 16h (de Brasília).