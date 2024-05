Bahia encerra preparação para partida contra o RB Bragantino

Sob chuva, o elenco do Bahia encerrou a preparação para o confronto diante do RB Bragantino nesta manhã de sábado. As equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O treino no CT Evaristo de Macedo começou na academia, onde os atletas fizeram uma ativação livre. Na sequência, eles foram para o gramado.

No campo 1, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático dando ênfase ao posicionamento do time e fez ajustes defensivos. No campo 2, o auxiliar técnico Charles Hembert promoveu um exercício de bolas paradas.

O lateral-esquerdo Ryan, que está se recuperando de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, seguiu a transição no campo com o fisioterapeuta Thiago Teixeira.

Contra o RB Bragantino, o Bahia tem como objetivo se manter na parte de cima da tabela. A equipe ocupa a segunda colocação, com 10 pontos, mesma quantia que o líder Athletico-PR, mas leva desvantagem no saldo de gols.

Até aqui, no Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço venceu três partidas, empatou uma e perdeu uma. O revés aconteceu durante a estreia na competição, contra o Internacional.