Diante do Amazonas, Santos volta à Arena da Amazônia após 10 anos

Neste sábado, o Santos visita o Amazonas em partida válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará o retorno do clube da Vila Belmiro à Arena da Amazônia depois de 10 anos.

A última vez que o Peixe foi à Manaus foi pela Copa do Brasil de 2014, quando enfrentou o Princesa do Solimões, no mesmo palco do jogo desta tarde. Na época, o estádio havia sido recém-inaugurado. Os paulistas venceram por 2 a 1, com gols de Gabigol e Alan Santos, no dia 8 de maio.

Gabigol marcou na última vez que o Santos jogou em Manaus

O Alvinegro Praiano enfrentou apenas quatro times amazonense na história. Os paulistas encararam Fast Clube, Nacional, Princesa do Solimões e Rio Negro. O Amazonas, portanto, será o quinto da lista.

A primeira vez que o Santos foi para a capital do Amazonas foi em 1968, quando enfrentou Fast e Nacional, em partidas amistosas no estádio Ismael Benigno. Foram duas vitórias, com Pelé marcando em ambos os jogos.

Ao longo dos anos, o Peixe enfrentou o Fast mais uma vez e o Nacional outras seis. Já o Rio Negro duelou com os paulistas em quatro oportunidades, todas pelo Brasileirão.

Neste sábado, portanto, o Santos volta a enfrentar uma equipe do Amazonas e retorna à Arena da Amazônia após 10 anos.

"A Arena da Amazônia está preparada para receber esse grande jogo. O Amazonas vem disputando competições de alto nível e o Governo do Estado vem oferecendo o suporte necessário para que a equipe possa continuar crescendo e levando o nosso futebol aos lugares mais altos", disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer, Jorge Oliveira.

A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília), pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.