Al Ain, de Crespo, perde para Yokohama Marinos e sai atrás na final da Champions da Ásia

O Al Ain, time do técnico argentino Hernán Crespo, ex-São Paulo, perdeu para o Yokohama Marinos neste sábado, por 2 a 1, no Nissan Stadium, no jogo de ida da final da Champions da Ásia. Abbas marcou o único gol do time dos Emirados Árabes Unidos, enquanto Uenaka e Watanabe balançaram as redes para os japoneses.

O Yokohama tem a vantagem do empate para o jogo da volta, enquanto o Al Ain precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça. As equipes voltam a se encontrar no próximo dia 25, nos Emirados Árabes Unidos.

Antes, o time de Crespo encara o Al Ittihad Kalba, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Emiradense. O Yokohama tem pela frente o duelo contra o Albirex Nigata, na quarta-feira, pelo Campeonato Japonês.

O Al Ain abriu o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Abbas aproveitou rebote de finalização de Palacios e mandou a bola para as redes. A equipe segurou o resultado positivo até o intervalo.

No entanto, o Yokohama voltou mais ligado para a segunda etapa e, aos 27 minutos, empatou o jogo. Uenaka recebeu cruzamento do brasileiro Yan Matheus e cabeceou para deixar tudo igual.

No final do jogo, aos 38 minutos, veio a virada dos japoneses. Watanabe aproveitou chute cruzado na área e desviou a bola para o fundo das redes, marcando o gol da vitória do Yokohama.