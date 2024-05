Feliz 'Dia das Mães de pet': veja 25 mensagens e frases leves e engraçadas

Do BOL, em São Paulo

Com o Dia das Mães, é hora de celebrar não apenas as mães humanas, mas também as mães de peludos, escamados e alados. Para aqueles que consideram seus animais de estimação como membros da família, enviar uma mensagem especial é uma forma sincera de reconhecer o amor incondicional e o vínculo único compartilhado. Confira abaixo uma seleção de ideias para se inspirar:

Frases e mensagens para mães de pet