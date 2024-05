Convocação para a Copa América antecipa saída de Endrick do Palmeiras; entenda

Endrick foi convocado por Dorival Júnior para defender o Brasil na disputa da Copa América e dos amistosos contra México e Estados Unidos. Por conta disso, sua saída do Palmeiras para o Real Madrid será antecipada.

Endrick irá se apresentar ao Real Madrid no dia 21 de julho - uma semana após o fim da Copa América -, quando completa 18 anos de idade. Assim, ele jogará seus últimos jogos pelo Palmeiras neste mês de maio e no início de junho.

A Copa América está prevista para começar no dia 20 de junho. No entanto, os amistosos diante de México e Estados Unidos estão marcados para ocorrer nos dias 8 e 12, respectivamente. Os jogadores do futebol brasileiro, como Endrick, se apresentaram à delegação no dia 3, enquanto os que atuam na Europa chegam no dia 30 de maio.

O calendário do Verdão conta com sete partidas até 2 de junho, último dia antes da apresentação à Seleção: Athletico-PR (C), Independiente Del Valle (C), Criciúma (F), Botafogo-SP (F), Vasco (C), San Lorenzo (C) e Atlético-MG (F).

"O Palmeiras sempre vai estar no meu coração" — Minha Cria é Seleção e falou sobre a emoção de representar o país na Copa América.

O duelo diante do San Lorenzo, previsto para ocorrer no dia 30 de maio, será, portanto, a última a aparição de Endrick no Allianz Parque. A partida contra o Atlético, que deve acontecer no dia 2 de junho, marcará a despedida oficial do atleta no Verdão.

Se não fosse a convocação para a Copa América, Endrick teria pela frente, pelo menos, ainda mais 11 jogos para disputar com a camisa do Palmeiras. São eles: Bragantino (C), Juventude (C), Fortaleza (F), Corinthians (C), Grêmio (F), Bahia (C), Atlético-GO (C), Botafogo (F), Cruzeiro (C), Fluminense (F) e Vitória (C). Todas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Endrick acumula, até o momento, 21 gols e quatro assistências em 78 partidas pelo Palmeiras. O atacante subiu ao profissional em 2022, quando ainda tinha 15 anos.

Neste domingo, Endrick pode aumentar seus números com a camisa do Verdão. O Palmeiras encara o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.