Thiago Wild sofre virada para Etcheverry no 2º set e está eliminado do Aberto de Roma

O brasileiro Thiago Wild, número 61 do mundo, perdeu para o argentino Tomás Etcheverry (28º) neste sábado, por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5), e está eliminado do Aberto de Roma. O número 1 do Brasil no mundo se despediu da competição na segunda rodada.

Thiago Wild chegou com moral para o duelo contra o argentino, após ter vencido o francês Grégoire Barrère (115º) por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), na primeira rodada, nesta quinta-feira.

O brasileiro, agora, passa a focar nas duplas. Ao lado do argentino Sebastián Baez (19º), Wild encara o croata Nikola Mekti? (25º) e o holandês Wesley Koolhof (7º) neste domingo.

Na próxima rodada, Etcheverry encara o polonês Hubert Hurkacz (9º), que eliminou o lendário tenista espanhol Rafael Nadal (305º) também neste sábado. A partida deve ocorrer neste domingo.

Etcheverry foi superior no início do jogo, fechando o primeiro set em 6/3. No segundo set, Wild chegou a abrir 5 a 1 de vantagem para o argentino, mas conseguiu levar a virada, perdendo o set por 7/5.