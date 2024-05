CBF quer urgência de clubes sobre parar o Brasileiro após pedido do governo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou aos presidentes de clubes de todas as séries que se manifestem, de forma expressa e em caráter de urgência, sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

A informação foi públicada pelo colunista do UOL Lei em Campo.

O ofício foi enviado ontem (10).

A sugestão da paralisação foi feita pelo ministro dos Esportes, André Fufuca (PP-MA).

Nas Série A, C e D e no Brasileiro Feminino, jogos de times do Rio Grande do Sul já vêm sendo adiados.

ATENÇÃO: #CBF emite ofício aos clubes que participam do Campeonato Brasileiro para que se posicionem formalmente sobre a PARALISAÇÃO do campeonato em função da tragédia climática que vive o Rio Grande do Sul.

??Iniciativa foi tomada depois que o Ministério do Esporte? pic.twitter.com/Rhkah8pJpX -- @leiemcampo (@leiemcampo) May 11, 2024

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, defendeu que deve haver a pausa do torneio após treino aberto para arrecadar donativos devido à tragédia.

"O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma catástrofe. Os clubes de lá, as pessoas de lá, não têm a menor condição de estarem envolvidos. Eles estão emocionalmente abalados. Nós que estamos distantes estamos. Eles não têm condições de treinar, têm familiares e amigos que estão passando por dificuldades, perdendo às vezes alguém da família, casa destruída, muitos sem chão. Para dar isonomia a esses clubes, o meu entendimento seria de parar o campeonato", disse ele.

O pedido da paralisação já havia sido feito pelos clubes gaúchos.

Na Série A, estão Internacional, Juventude e Grêmio.

Na Série C, Caxias, São José e Ypiranga.

Na Série D, Avenida, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas.

No Brasileiro Feminino, Grêmio e Inter.

O desastre no Rio Grande do Sul, causado pelas fortes chuvas que atingem o estado desde o final de abril, já é uma das dez tragédias ambientais com o maior número de mortes do país.

Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil deste sábado (11), 136 mortes foram confirmadas e 125 pessoas estão desaparecidas.