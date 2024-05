Contra Athletico-PR, Abel reencontra Cuca e busca manter bom retrospecto

O duelo entre Palmeiras e Athletico-PR deste domingo, pela sexta rodada do Brasileirão, marca o reencontro dos técnicos Abel Ferreira e Cuca. Com o título e classificações na Libertadores, o palestrino possui saldo positivo em jogos contra o treinador do Furacão.

Desde que chegou ao Palmeiras, Abel enfrentou Cuca em nove ocasiões, nas passagens do treinador por Santos e Atlético-MG. Nos jogos em que o brasileiro comandou o Peixe, o português possui uma vitória - na final da Libertadores de 2020/21. As equipes se enfrentaram antes em jogo que terminou empatado, mas o auxiliar João Martins estava à beira do campo.

Após o título da Libertadores, Cuca saiu do Santos e, posteriormente, ainda em 2021, foi contratado pelo Atlético-MG. Pelo Galo, os treinadores se enfrentaram sete vezes, mas com dois jogos comandados por João Martins.

Em sua primeira passagem pelo Atlético-MG, que durou até o final de 2021, Cuca se encontrou com Abel em quatro ocasiões. A única vitória do brasileiro no duelo veio neste período, quando o Galo derrotou o Palmeiras por 2 a 0 pelo Brasileirão daquele ano.

Carimbando três pontos pela #AméricaVerde! ?? Abel Ferreira se tornou o primeiro técnico da história da @LibertadoresBR a vencer equipes dos 10 países da competição como visitante! BRUTAL, Patrão! BRUTAL! ????#AvantiPalestra pic.twitter.com/Cm0SPWgQRh ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 10, 2024

Após isso, começou uma série de empates entre os treinadores, entre eles os dois jogos da semifinal da Libertadores. As equipes empataram sem gols na partida de ida, no Allianz Parque, e em 1 a 1 na volta, no Mineirão. Pelo critério do gol fora de casa, o Verdão garantiu a classificação à decisão.

Eles voltaram a se encontrar na segunda passagem de Cuca pelo Galo, em 2022. Neste período, Abel, novamente com empate nos dois jogos, eliminou Cuca da Libertadores pela terceira vez, dessa vez nas oitavas de final. Na última vez que se enfrentaram, o português, com João Martins no gramado, venceu o brasileiro por 1 a 0 pelo Brasileirão.

Desde então, os treinadores nunca mais voltaram a se encontrar. Antes de chegar no Athletico-PR, Cuca possui uma curta e polêmica passagem pelo Corinthians, após ser acusado de ter abusado sexualmente uma mulher, em 1987, quando estava no país europeu em excursão com o Grêmio, ainda como jogador.

Abel, portanto, pode ampliar neste domingo a vantagem em partidas contra as equipes de Cuca. Os times entram em campo na Arena Barueri a partir das 16h (de Brasília).