Após recusas e frustrações, Corinthians reencontra Tite na corda bamba à frente do Flamengo

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro reserva um reencontro especial neste sábado. Corinthians e o técnico Tite, atualmente no Flamengo, voltam a cruzar caminhos a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã.

Esta será a primeira vez que o Timão irá rever o treinador após ele ter feito história no clube do Parque São Jorge. O técnico, sob comando do Corinthians, conquistou seis títulos em três passagens pela equipe.

Na primeira delas, em 2004, ele conseguiu evitar o rebaixamento e classificou o time à Libertadores. No ano seguinte, porém, com o aporte financeiro que bancou a contratação de vários astros, como Carlitos Tévez, Tite foi demitido. Já na segunda, entre 2010 e 2013, foi multicampeão e colocou seu nome na história do clube.

Foram cinco conquistas neste período: o Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012, além do Paulistão e a Recopa Sul-Americana de 2013.

Ainda deu tempo de voltar para uma terceira passagem, em 2015, quando ergueu mais um troféu do Brasileirão. Ele saiu na temporada seguinte, em 2016, para comandar a Seleção Brasileira, onde ficou por sete anos e disputou duas Copas do Mundo (2018 e 2022).

Desta vez, porém, o reencontro não terá clima da saudade. A torcida do Corinthians ficou na bronca com o treinador após ele recusar o Timão mais de uma vez no ano passado.

Vivendo altos e baixos na temporada de 2023, o Corinthians, presidido por Duilio Monteiro Alves, procurou Tite em abril, após a saída de Fernando Lázaro do cargo, e em setembro, após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. E ouviu "não" em ambas as oportunidades. Houve ainda um interesse no início do ano, antes de começar o Estadual.

Por meio de seus representantes, Tite informou ao Timão que não estava disposto a assumir nenhum clube em 2023 no Brasil e que queria tirar um tempo após o fracasso com o Brasil no Catar. Contudo, menos de um mês depois, ele foi anunciado como novo comandante do Flamengo, o que frustrou os torcedores corintianos.

Neste sábado, o treinador volta a enfrentar o Corinthians depois de quase 15 anos. O último duelo entre eles ocorreu em agosto de 2009, quando a equipe paulista venceu o Internacional por 2 a 1, em Porto Alegre.

O embate deste fim de semana será decisivo para o futuro de Tite. Com sete meses no comando do Rubro-Negro, ele está na corda bamba e pode não resistir no cargo caso seja derrotado no Maracanã.

O time da Gávea não está mal na tabela do Brasileirão, ocupando o sétimo lugar, com oito pontos, a dois de distância para o líder Athletico-PR, mas tem acumulado atuações aquém das expectativas. No meio de semana, o Flamengo foi derrotado pelo Palestino, no Chile, e se complicou na fase de grupos da Copa Libertadores.

Do outro lado, o Corinthians de António Oliveira vem oscilando e aparece no 14º lugar da Série A, com cinco pontos, mas chega embalado pela vitória sobre o Nacional, no Paraguai, na última terça-feira, pela Sul-Americana.