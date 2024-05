Olho no futuro! Botafogo renova com jovens talentos

O Botafogo olha para o futuro e trata de valorizar, além de proteger, três jovens promissores. O Fogão anunciou que renovou contrato dos atacantes Yarlen e Sapata, que fazem parte do elenco profissional, e de Kayke, da base.

Yarlen, de apenas 18 anos, ampliou o contrato até 2028. O jovem é uma promessa e já mostrou talento. Neste ano, ele foi utilizado no Campeonato Carioca e marcou dois gols, além de dar uma assistência, em três jogos.

Sapata, de 21 anos, também tem gol pelo profissional. Ele balançou a rede no único jogo que fez pelo time principal em 2024, no Campeonato Carioca. O jovem, que também pode atuar como meia-atacante, renovou até 2026.

Já Kayke, do sub-20 do Botafogo, renovou contrato até 2027. Ele é destaque da base do clube carioca e tem apenas 17 anos. Na última temporada, pelo sub-17, o centroavante marcou 27 gols em 30 jogos.

O Botafogo, assim, blinda três jovens de olho no futuro. O trio é cercado de expectativa para dar frutos no time principal.