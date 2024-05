Hulk aprova paralisação do futebol após tragédia no Sul

O futebol brasileiro segue com a discussão sobre a possibilidade de paralisação dos jogos em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o atacante Hulk, do Atlético-MG, falou sobre o tema e reconheceu a importância de ajudar o povo gaúcho e os clubes do estado.

As equipes do Rio Grande do Sul foram bastante atingidas pelas chuvas. Assim, a CBF decidiu adiar os jogos de todos os gaúchos - em todas as divisões - até o final do mês. No entanto, os outros clubes seguem com suas atividades normais, mesmo com o Ministério do Esporte tendo enviado à CBF um documento com pedido de paralisação das competições.

"O mais importante são as vidas, as pessoas passando por uma situação tão delicada, não está sendo fácil



pra quem está no Sul. Eu amo jogador futebol, dou minha vida pelo futebol, mas o mais importante são



as vidas e as pessoas. Se for para o bem de todos parar, eu estou de acordo", destacou Hulk.

O Atlético-MG realizou um treino aberto na Arena MRV neste sábado - com cobrança de ingressos - para arrecadar fundos às vítimas do Rio Grande do Sul. O Galo conseguiu uma renda de mais de R$ 666 mil.

O próprio Hulk também se propôs a ajudar e fez uma doação de R$ 100 mil ao Instituto Galo, que também está trabalhando na ajuda aos gaúchos que mais necessitam neste momento.