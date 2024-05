Operário-PR x Ponte Preta: prováveis escalações e onde assistir à Série B do Brasileirão

Neste sábado, o Operário-PR recebe a Ponte Preta, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 17 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão no Canal GOAT, no Youtube, e no Premiere.

Pontuação

Operário-PR: seis pontos em três jogos, começou a rodada na 6ª posição.

Ponte Preta: quatro pontos em três jogos, começou a rodada na 9ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Operário-PR: duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Ponte Preta: três derrotas, uma vitória e um empate.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Cássio Gabriel; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo.



Técnico: Rafael Guanaes.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Haquin, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis; Iago Dias, Gabriel Novaes e Matheus Régis.



Técnico: João Brigatti.

Arbitragem

Wagner do Nascimento é o árbitro da partida, Thiago Rosa e Carlos Henrique Alves são os assistentes. Charly Wendy fica no comando do VAR.