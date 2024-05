City goleia o Fulham e 'seca' Arsenal na briga pelo título do Inglês

O Manchester City bateu o Fulham por 4 a 0, no Craven Cottage, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

Os gols foram marcados por Gvardiol (duas vezes), Phil Foden e Álvarez.

Com o resultado, os Citizens lideram o torneio, com 85 pontos.

O Arsenal tem 83 pontos e joga amanhã (12) contra o Manchester United.

Caso os Gunners saiam derrotados da partida, o City pode garantir o título na próxima terça-feira (14) em partida atrasada contra o Tottenham.

O Fulham, por outro lado, está em 13º, com 44.

Como foi o jogo

O City impôs seu estilo de jogo desde o começo, com muitos passes e posse de bola. De Bruyne estava sempre presente para construir, assim como Rodri.

O time não precisou forçar para abrir o placar e prender o Fulham, que só deu o primeiro chute a gol na segunda etapa.

O destaque do jogo foi o zagueiro Gvardiol, que fez dois gols.

Lances importantes

0x1 - Gol do Manchester City. Jogadaça de pé em pé até De Bruyne encontrar um bom passe para Gvardiol. O zagueiro croata atuou como um bom atacante, rabiscou a marcação e bateu de pé direito, com categoria, para abrir o placar para os visitantes aos 13 do primeiro tempo.

0x2 - Gol do Manchester City. Foden conta com uma sobra de bola após jogada de Bernardo Silva e bate fraquinho, mas rápido, para vencer o goleiro Leno aos 14 do segundo tempo.

0x3 - Gol do Manchester City. Após jogada ensaiada, Bernardo Silva cruzou a bola para o segundo pau e Gvardiol chegou encostando na bola para balançar a rede, aos 25 do segundo tempo. O lance chegou a ser revisado e confirmado pelo VAR.

0x4 - Gol do Manchester City. Álvarez sofreu pênalti e ele mesmo chamou a responsabilidade para fechar o placar aos 56 do segundo tempo.



FICHA TÉCNICA

Fulham 0 x 4 Manchester City

Data: 11/05/2024

Local: Craven Cottage

Hora: 8h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Diop (FUL, dois)

Cartões vermelhos: Diop (FUL, dois amarelos)

Gols: Gvardiol (MCI), aos 13' do 1º tempo (0-1); Foden (MCI), aos 14' do 2º tempo (0-2); Gvardiol (MCI), aos 25' do 2º tempo (0-3); Alvárez (MCI), aos 51' do 2º tempo (0-4)

Fulham: Leno; Castagne, Diop, Bassey e Robinson; Iwobi, João Palhinha e Andreas Pereira (Wilson); Cordova-Reid (Cairney), Willian (Traoré) e Rodrigo Muniz (Broja). Técnico: Marco Silva.

Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké (Walker) e Gvardiol; Kovacic (Lewis), Rodri e De Bruyne (Doku); Foden (Bobb), Bernardo e Haaland (Álvarez). Técnico: Pep Guardiola.