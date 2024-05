Sport x Brusque: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Série B do Brasileiro

Neste sábado, Sport e Brusque entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Ilha do Retiro, na cidade de Recife (PE), a partir das 17h (de Brasília).

Uma torcida que ajuda, que apoia, que ama, que faz a diferença. Uma torcida que deixa saudade. Estamos ansiosos pelo reencontro e queremos que cada um faça parte deste momento. Esperamos você! ? #EuVouPraArena pic.twitter.com/xcQVLERXiV ? Sport Club do Recife (@sportrecife) May 9, 2024

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pelo Youtube do Canal GOAT, Premiere e pela TV Brasil.

PONTUAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO



Sport - 9 pontos em 3 partidas (2º colocado)



Brusque - 3 pontos em 3 partidas (12º colocado)

ESCALAÇÕES

Sport



Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe , Fabricio Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.



Técnico: Mariano Soso

Brusque



Matheus Nogueira; Cristovam, Iansen, Wallace e Alex Ruan; Dionísio, Rodolfo, Marco Serrato e Dentinho; Paulinho Moccelin e Olavio



Técnico: Luizinho Lopes

ARBITRAGEM



O árbitro será João Vitor Gobi, com os assistentes Evandro de Melo Lima e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. O quarto árbitro será Tiago Nascimento dos Santos e o VAR ficará sob comando de José Cláudio Rocha Silva.