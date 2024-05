Sem Calleri, André Silva pode voltar a ser titular do São Paulo após três jogos

Com a lesão de Calleri, o São Paulo perdeu a sua principal referência como centroavante. Um dos possíveis substitutos é André Silva, contratado justamente para exercer essa função.

O atacante, inclusive, chegou a jogar junto com o argentino em algumas oportunidades. Caso seja o escolhido pelo técnico Zubeldía, ele voltará a ser titular após três jogos.

A última vez que André Silva começou entre os 11 iniciais foi no empate sem gols contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Depois, ele foi acionado nas vitórias contra o Cobresal, pela Libertadores, e Vitória, pelo torneio de pontos corridos, e acompanhou do banco de reservas o triunfo frente ao Águia de Marabá, pela Copa do Brasil.

Com alterações anunciadas pela CBF, confira os próximos jogos do Tricolor: ? 13/05 (segunda-feira), às 20h

? Fluminense

? MorumBIS

? Brasileirão

? Premiere ? 16/05 (quinta-feira), às 21h

? Barcelona-EQU

? MorumBIS

? CONMEBOL Libertadores

? ESPN / Star+ ? 20/05... pic.twitter.com/pBJ9LAKpth ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2024

O atacante, ainda, foi titular sob comando de Zubeldía quando o São Paulo ganhou do Barcelona-EQU, pela competição continental. O jogador, por fim, disputou outros dois compromissos desde o início: derrota para o Talleres, com Carpini, e a vitória contra o Atlético-GO, com Milton Cruz.

Ao todo, André Silva disputou dez jogos pelo São Paulo, com dois gols e uma assistência. Com ele à disposição, o Tricolor enfrenta o Fluminense às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Morumbis.