Luis Enrique elogia 'lenda' Mbappé e diz: 'todos sabem para onde ele vai'

Técnico do PSG, Luis Enrique foi bombardeado por perguntas sobre a saída de Kilian Mbappé. O comandante chamou o francês de "lenda do PSG" e afirmou que "todo mundo sabe" qual será o destino do jogador. O Real Madrid deve ser o próximo clube do campeão mundial.

Só posso falar maravilhas sobre ele, tanto como jogador, quanto pessoa. Entendo sua decisão. Ele é uma lenda do clube, deu tudo pelo clube e o clube deu tudo a ele. Desejo o melhor para ele. Ainda não disse para onde vai, mas acredito que está claro. Não tenho mais nada a dizer. Nenhuma queixa. Orgulhoso por ter vivido este ano com Mbappé. Luis Enrique

O que mais Luis Enrique falou

'Todos sabíamos há tempo': "Isso [saída de Mbappé] é algo que todos nós sabíamos há muito tempo. Todos vocês sabiam. [...] Estou convencido de que, independentemente dos jogadores que estejam, seremos mais fortes no próximo ano".

Ambiente para despedida: "Um dos objetivos que tivemos ao longo do ano era para isto terminar da melhor maneira possível para todas as partes. Todas as partes merecem terminar bem".

Mbappé no vestiário: "Vocês conhecem o Mbappé tão bem quanto eu. Ele é uma pessoa próxima, otimista, sempre com um sorriso, preparada para qualquer situação. Um 10 como pessoa e um 10 como jogador".

Um PSG sem Mbappé: "Farei o mesmo que fiz há três meses. Meu objetivo era buscar o melhor para a equipe. Não só para um ou dois jogadores, mas para a equipe. Buscar o melhor para a equipe. Agora, a notícia sobre Mbappé já é pública. Ele vai jogar, é claro, e a partir daí buscarei o que eu considero [melhor para a equipe]".

O que aconteceu

Mbappé anunciou que não renovará seu contrato com o PSG e fará o último jogo no Parque dos Príncipes neste domingo. O PSG recebe o Toulouse às 16h (de Brasília) pelo Campeonato Francês.

O atacante deve ter como destino o Real Madrid. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o francês será anunciado pelo time merengue ao final desta temporada.

Mbappé tem 306 jogos pelo PSG, 255 gols e 14 títulos. O atacante francês chegou ao clube em 2017 e pode conquistar a Copa da França em sua última partida pela equipe francesa.