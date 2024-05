Com treino aberto, Atlético-MG arrecada mais de R$ 666 mil para vítimas do RS

O Atlético-MG conseguiu uma ajuda importante para as vítimas das enchetes do Rio Grande do Sul. Neste sábado, o elenco realizou um treino aberto com venda de ingressos e arrecadou R$ 666.090,00, que serão destinados aos gaúchos que necessitam de ajuda.

Compareceram ao evento 36.871 torcedores na Arena MRV. Além do dinheiro, o Atlético-MG pediu também doações de produtos, roupas e alimentos.

Neste final de semana, o Atlético-MG teve p seu jogo pelo Brasileirão 2024 adiado. O time mineiro enfrentaria justamente um rival gaúcho: o Grêmio, que sofre bastante com os efeitos da chuva no Rio Grande do Sul e segue sem treinar.

Assim, o Atlético-MG volta a atuar na terça-feira pela Copa Libertadores da América. A partir das 19 horas, o Galo enfrenta o Peñarol, no Uruguai.