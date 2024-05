Granada x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Espanhol

Após conquistar a vaga para a grande decisão da Champions League e o título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), diante do Granada, no Estádio Nuevo Los Cármenes, pela 35º rodada de La Liga.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e da plataforma de streaming Star+.

Posição na tabela

Granada: 21 pontos em 34 jogos (19ª colocação no início da rodada)



Real Madrid: 87 pontos em 34 jogos (1ª colocação e já campeão)

Prováveis escalações

Granada: Batalla; Neva, Miquel, Sánchez e Bruno Méndez; Jozwiak, Villar, Gumbau e Pellistri; Arezo e Boyé



Técnico: José Ramon Sandoval

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Nacho e Fran García; Camavinga, Modric e Ceballos; Arda Guller, Bahim Diaz e Joselu



Técnico: Carlo Ancelotti

Arbitragem

A partida será apitada por Pablo González, com o auxílio de Víctor García Verdura e Santiago Jaime Latre.