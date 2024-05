Com dois de Gvardiol, Manchester City goleia Fulham e assume a liderança do Inglês

O Manchester City venceu o Fulham neste domingo, por 4 a 0, no Craven Cottage, e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Gvardiol (2x), Foden e Julian Álvarez marcaram os gols do jogo, válido pela 37ª rodada da competição.

Ainda com um jogo a menos, o time de Pep Guardiola ultrapassou o Arsenal na tabela. Agora, a equipe possui 85 pontos - dois a mais que o vice-líder. Os comandados de Arteta entram em campo neste domingo, contra o Manchester United.

O Fulham, por sua vez, não possui mais objetivos na competição. A equipe, que ocupa a 13ª posição com 44 pontos, já se livrou do rebaixamento e também não tem mais chances de conquistar uma vaga para uma competição continental.

O Manchester City volta a campo nesta terça-feira, para enfrentar o Tottenham, em jogo atrasado da 34ª rodada do Inglês. O Fulham encara o Luton Town, apenas no próximo domingo, pela última rodada da competição.

Superior no papel, o City também foi melhor em campo e abriu o placar no primeiro tempo. Logo aos 13 minutos, o zagueiro Gvardiol, que jogou de lateral, recebeu de De Bruyne e, como se fosse atacante, driblou a marcação e bateu no cantinho para anotar o primeiro dos visitantes.

O segundo gol saiu apenas na segunda etapa. Aos 14 minutos, Foden aproveitou rebote de boa jogada de Bernardo Silva e finalizou no canto para ampliar o marcador a favor do City.

Gvardiol estava inspirado e, aos 26 minutos, voltou a balançar as redes. Após cruzamento de Bernardo Silva, o croata apareceu na segunda trave e se atirou na bola para marcar mais um. Akanji, que estava em posição duvidosa, participou do gol, que foi revisado e, pouco depois, confirmado pelo VAR.

Após o terceiro gol, o Manchester City seguiu no ataque e, já nos acréscimos, aos 50 minutos, chegou ao quarto gol. Julian Álvarez foi derrubado na área pelo zagueiro Diop, que foi expulso pelo árbitro. O próprio argentino se encarregou da cobrança e deslocou o goleiro para dar números finais à partida.