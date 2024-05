Dorival cita importância da Copa América em reconstrução da Seleção: "Se assemelha à Copa do Mundo"

Dorival Júnior já tem a lista dos jogadores que vão disputar a Copa América de 2024. O técnico divulgou os 23 nomes que vestirão a Amarelinha nos Estados Unidos. entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nesta sexta-feira.

O experiente treinador destacou a importância da competição para o Brasil, que vive um momento de reconstrução. Na sua visão, aliás, o torneio pode ser comparado a uma Copa do Mundo.

"É uma competição importante, que nos dará essa proximidade com uma Copa do Mundo. Será um referencial. Cada jogador que vista essa camisa tem que entregar o seu melhor. Estamos totalmente debruçados em cima da Seleção Brasileira. Será assim até a nossa estreia na Copa daqui a dois anos. Sentimos nos brasileiros colocações de satisfação e prazer após os amistosos. É esse o resgate que queremos. Queremos que todos participem desse processo de recuperação. A Seleção tem uma obrigação muito grande, é uma responsabilidade enorme. Temos que fazer o máximo para passar dignidade ao torcedor, que ele tenha prazer de vivenciar a Seleção", disse.

"Teremos uma competição que demanda um longo tempo juntos. Essa equipe vai poder adquirir tudo aquilo que imaginamos. Espero que essa resposta aconteça em campo. O trabalho vai ser intenso em busca de um equilíbrio e da melhor performance possível. Típica competição que se assemelha muito a uma Copa do Mundo em relação ao período em que estaremos juntos. Espero que levemos até a última partida. Essa é a confiança. Esse grupo está montado para isso", ampliou.

"Vamos fazer uma competição por etapas. Tentar ser a melhor equipe possível na primeira fase, esse é o primeiro grande desafio. Teremos um tempo de trabalho para melhorar o que foi apresentado nos dois amistosos iniciais. Tudo é questão de tempo e paciência", completou.

Antes da Copa América, a Seleção Brasileira terá dois amistosos, contra o México dia 8 de junho, no Kyle Field, no Texas (EUA), e contra os Estados Unidos no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

O Brasil larga na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA). Na sequência, a equipe encara o Paraguai, no dia 28 do mesmo mês, e a Colômbia, em 2 de julho.

A Seleção não vence um jogo oficial desde o dia 12 de setembro, quando superou o Peru, por 1 a 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Desde então, foram três derrotas e um empate.

Com Dorival no comando, a equipe soma dois amistosos, com um triunfo sobre a Inglaterra, por 1 a 0, em Wembley, e um empate de 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu.

"Seria utopia dizer que não existe preocupação com os resultados. Temos um compromisso que nos leva a pensar lá na frente, mas estamos em uma competição que é importante para qualquer seleção, que nos dará uma ideia mais clara do momento que estamos vivendo. Enfrentaremos adversários que hoje estão muito qualificados e em processo de crescimento", comentou o treinador.

"Teremos um campeonato complicado. É mais do que uma preparação para uma competição ainda mais forte. Fortalece ainda mais a gente. Para qualquer um vai ser uma forma de mensurar o que está acontecendo dentro do seu país. Não tenho dúvidas que vamos fazer de tudo para estar na final", finalizou.

Veja outros trechos da coletiva de Dorival Jr.:

Protagonistas



"De um modo geral, precisamos de protagonistas e não apenas um. A divisão de responsabilidades vai fazer com que a nossa equipe cresça. É importante que tenhamos jogadores deste nível juntos. Se Deus quiser, vamos contar com um jogador como o Neymar em breve. Até então, temos que fazer com que dentro do próprio grupo de trabalho, aflorem responsabilidades e que todos estejam integrados e desenvolvendo o seu melhor. Isso faz com que a gente diminua a obrigatoriedade de um protagonista. Isso vai acontecer de uma maneira normal, desde que estejamos preparados e que todos os jogadores se representem e chamem um pouco mais a responsabilidade para cada um. Isso é fundamental. Aí, sim, você completamente esse processo com um ou outro atleta que estão vivendo um bom momento, como o Vinícius Júnior"

Renovação do time



"Eu acredito que mesmo que a gente tenha jogadores jovens, todos jogam em time de alto nível. Mesmo com pouco idade, com muito conhecimento e experiência em campeonatos difíceis, sempre em busca do topo. É uma seleção jovem? Acho uma Seleção bem equilibrada em todos os setores, que pode dar uma resposta muito positiva. A Seleção só vai alcançar um amadurecimento atuando. Se cada um chamar um pouco mais da responsabilidade, sem deixar os problemas em cima de um ou dois jogadores. Queremos uma Seleção compacta, agressiva e forte para buscar os melhores resultados. Não podemos voltar atrás. Vamos fazer de tudo para que eles nos deem a melhor resposta possível. Temos que honrar a Seleção. Espero que essa Seleção represente a verdadeira cara de todos nós"

Sem camisa 5 e sem camisa 9



"É um fato natural, mas não quer dizer que, de repente, tenhamos um jogador com essa função amanhã. Temos que avaliar o melhor momento. Nesse momento, entendemos que essa formação seja o que estamos buscando para essa competição. Vamos aguardar para ver se esse encaixe siga acontecendo"

Jogadores experientes



"Nós fizemos com surgissem algumas lideranças, o principal deles é o Danilo. Ele teve uma representatividade muito grande com esse novo grupo. Outros vieram atrás, como Paquetá e Bruno Guimarães. O ambiente que foi criado com esse primeiro grupo que viajou é que chamou atenção, nos enche de orgulho. Todos lutando e trabalhando por um único objetivo, querendo o melhor para a Seleção Brasileira"

Militão



"O Militão está recebendo todo cuidado possível do seu clube. Está sendo inserido aos poucos. Teremos um período relativo até nossa estreia. Teremos a possibilidade real de uma recuperação total, se é que já não aconteceu. O Real está vivendo fases decisivas. Conheço bem ele, ele foi meu atleta no São Paulo. Tenho certeza que ele chegará muito bem na Copa América"

Casemiro



"O Casemiro merece todo o respeito de nós. Conversei com ele em Manchester, expus o que eu pensava. Não quer dizer que ele está descartado. Ele sabe muito bem o que eu penso a respeito dele. Vou falar com ele amanhã, com mais calma. Ele merece consideração, carinho e respeito e que continuemos acreditando em uma atleta desse nível"