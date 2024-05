Confira onde assistir aos confrontos pela Série C deste sábado

Quatro equipes entram em campo pela quarta rodada do Brasileirão Série C neste sábado. Com os jogos dos gaúchos adiados por conta do desastre ambiental no Rio Grande do Sul, só sete partidas serão disputadas na rodada deste final de semana.

Agenda da rodada 4 Com jogos adiados!#SérieC pic.twitter.com/VIioWwwXyy ? @Brasileirão - Série C (@BrasileiraoC24) May 7, 2024

O Sampaio Corrêa busca sua primeira vitória no campeonato e visita a Tombense no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Minas Gerais. A partida ocorre às 17h (de Brasília).

ABC e Londrina, que também não triunfaram nas três primeiras rodadas, se enfrentam no Frasqueirão, no Rio Grande do Norte. O jogo está previsto para as 19:30h.

ONDE ASSISTIR

Sampaio Corrêa x Tombense - 17h - transmissão do serviço DAZN e do Nosso Futebol +.

ABC x Londrina - 19:30h - transmissão da TV Zapping