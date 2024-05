Al-Hilal vence Al Hazm e é campeão do Saudita com três rodadas de antecedência

O Al-Hilal é o grande campeão do Campeonato Saudita. A confirmação do título veio neste sábado, quando a equipe goleou o Al Hazm por 4 a 1, em Riade, pela 31ª rodada da competição. Mitrovic (2x), Al-Jowayed (contra) e Milinkovic-Savic marcaram os gols dos donos da casa. Selemani fez para os visitantes.

Faltando três rodadas para o final da competição, o Al-Hilal não pode mais ser alcançado pelo Al-Nassr, vice-líder. O time de Jorge Jesus chegou aos 89 pontos, 12 a mais que a equipe de Cristiano Ronaldo. Com nove pontos em disputa, adversário não tem mais chances de ser campeão. As equipes, inclusive, duelam entre si na próxima rodada do Saudita, que acontece na próxima sexta-feira.

Agora atual Tricampeão do Campeonato Saudita, o Al-Hilal chegou ao seu 19º título. A equipe de Jorge Jesus e Neymar é a maior campeã da história do torneio.

O Al Hazm, por sua vez, respira por aparelhos. O time é o lanterna da competição com 20 pontos, nove pontos atrás do Abha - primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para não cair, eles terão que vencer os próximos três jogos, e torcer para que os adversários acima deles na tabela percam em todas as rodadas. A equipe encara o Al-Riyadh na próxima rodada.

We've entered four minutes of added time at the end of the match ?? BE READY ??#AlHilal ? pic.twitter.com/DBO7BOR4zu ? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 11, 2024

O Al Hilal abriu o placar da partida ainda no primeiro tempo, aos 15 minutos. Mitrovic, em cobrança de pênalti, marcou o primeiro dos campeões. No entanto, aos 34, o Al Hazm empatou o jogo, com Selemani.

Mas a felicidade do lanterna durou pouco, uma vez que, aos 39 minutos, sofreu o segundo gol no jogo. Al-Jowayed jogou contra o próprio patrimônio e recolocou o Al-Hilal na frente do placar.

Os outros dois gols da goleada também aconteceram no primeiro tempo, ambos nos acréscimos. Aos 48 minutos, Mitrovic, pela segunda vez no jogo, marcou o terceiro do líder. Milinkovic-Savic, três minutos depois, anotou o quarto e último gol do Al-Hilal no confronto.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 46 minutos, o Al Hazm marcou seu segundo gol no jogo. No entanto, o árbitro, após revisão no VAR, viu uma falta no lance e anulo o tento.