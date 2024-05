Tricolor brilha com goleadas em jogos do Paulista sub-15 e sub-17

O São Paulo alcançou vitórias importantes na manhã deste sábado na base. Tanto o time sub-15 ou como a equipe sub-17 golearam o Audax em confrontos no CFA Laudo Natel, em Cotia, pelo Campeonato Paulista.

O resultado mais elástico veio na categoria sub-15. Sem dificuldades, o São Paulo disparou 6 a 0 sobre o Audax, com gols de Arthur (2), Lysander, Robert, Leonan e Brenno.

No sub-17, mais uma goleada. O Tricolor derrotou o adversário por 4 a 1, com gols de Tetê (2), Polin e Lucca.

Nas duas categorias, o São Paulo lidera seus grupos do Estadual com 100% de aproveitamento em seis jogos - ou seja, com 18 pontos.

Novamente com rodada dupla do sub-15 e sub-17, o São Paulo enfrenta o Oeste pelo Paulistão no sábado da semana que vem. As partidas vão acontecer no CT Vila Porto, em Barueri, a partir das 9 horas (de Brasília).