Avião de Leila com doações para vítimas no RS tem voo adiado por mau tempo

O avião particular da presidente Leila Pereira, do Palmeiras, já está carregado com doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A aeronave — que está no aeroporto de Congonhas (SP) — teve o voo adiado para este domingo (12) devido ao mau tempo em Caxias do Sul.

O que aconteceu

O avião da Placar levará cinco toneladas de mantimentos. A aeronave foi carregada com cestas básicas, medicamentos, latas de leite em pó e integral, agasalhos, sapatos e cobertores.

A viagem estava prevista para este sábado (11), mas precisou ser adiada para domingo (12), às 10h (de Brasília). O mau tempo na cidade gaúcha foi o responsável pela modificação na data do voo.

A aeronave de Leila voltará com animais resgatados e poderá fazer outras viagens. A mandatária alviverde afirmou que "o nosso avião fará quantas viagens forem necessárias".

Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar. Contamos com a força da Família Palmeiras para que possamos arrecadar ainda mais doações em prol das vítimas desta enorme tragédia. Leila Pereira, presidente do Palmeiras

O nosso avião fará quantas viagens forem necessárias. Estamos levando uma grande quantidade de produtos e seguiremos empenhados em contribuir com o povo gaúcho neste momento dificílimo.

Leila resolveu disponibilizar seu avião após ver 2,5 toneladas de produtos paradas no aeroporto de Congonhas. As doações estavam justamente a espera de uma aeronave.

Doações do Palmeiras

O Palmeiras anunciou que doará toda a renda líquida da partida contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. A partida está marcada para este domingo (12), às 16h (de Brasília)

O alviverde paulista também vai jogar com um QR Code na camisa em dois jogos para arrecadar doações. A primeira partida foi na goleada contra o Liverpool, do Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

As doações por meio do QR Code serão destinadas à ONG "Ação da Cidadania". O clube receberá doações no jogo contra o Athletico e também disponibilizou pontos de coleta no centro de treinamento, lojas Palmeiras Store e escolas de futebol, além do Allianz Parque.