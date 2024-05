Rodrigo Nestor marca e se consolida como opção para Zubeldía no São Paulo

Herói da Copa do Brasil, o meia Rodrigo Nestor viveu um drama pouco tempo depois com uma lesão grave no joelho. Após um tempo distante dos gramados, o jovem se recuperou e já se consolidou como opção para Zubeldía no São Paulo.

Prova disso é que a Cria de Cotia marcou o gol do desempate da vitória frente ao Cobresal por 3 a 1, no Chile, na Libertadores. Esse foi o primeiro tento dele após a lesão.

Após a contusão, Rodrigo Nestor disputou sete jogos, com um gol e uma assistência. Contra Águia de Marabá e Vitória, o meia começou entre os 11 iniciais.

Nestor: "Estou muito feliz de poder marcar um gol pelo tempo que fiquei fora, ainda mais com a vitória e por podermos sair classificados. Realmente estou muito feliz e realizado"

Diante desse cenário, o jogador se consolidou como opção para Zubeldía, que está se notabilizando por mudar o time a cada jogo. Nestor, apesar de não ser titular absoluto, está à frente de nomes como James Rodríguez, por exemplo.

Com Rodrigo Nestor à disposição, o São Paulo enfrenta o Fluminense às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Morumbis. Com sete pontos, o Tricolor está em oitavo lugar.