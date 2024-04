Aston Villa empata com Chelsea e se complica na briga por vaga na Liga dos Campeões

Aston Villa e Chelsea empataram em 2 a 2 neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols dos donos da casa foram marcados por Cucurella (contra) e Margoan Rogers, ambos no primeiro tempo. Madueke e Conor Gallagher deixaram tudo igual para os Blues na etapa complementar.

Com o resultado, o Aston Villa foi a 67 pontos, se mantendo em quarto lugar no Campeonato Inglês, posição na qual garante a última vaga para a Liga dos Campeões, porém, o Tottenham, quinto colocado com três jogos a menos, pode ultrapassar os Villans na tabela, caso vença todos os seus compromissos pendentes.

A última vez que o Aston Villa marcou presença na Liga dos Campeões foi em 1982, quando o torneio ainda era chamado de Copa da Uefa. Restando apenas mais três jogos para o fim de sua participação no Campeonato Inglês, o time de Birmingham agora terá de torcer pro tropeços do Tottenham para não se complicar na busca pela tão sonhada vaga no torneio continental.

O jogo

O Aston Villa não precisou de muito tempo para abrir o placar. Logo aos quatro minutos dos donos da casa chegaram ao primeiro gol. Após cruzamento rasteiro da esquerda, McGinn completou de primeira, mas não pegou em cheio na bola, vendo-a desviar em Cucurella antes de morrer no fundo das redes.

Pouco antes do intervalo, mais precisamente aos 42 minutos, o Aston Villa ampliou com Morgan Rogers. O atacante recebeu na entrada da área, ajeitou para o meio e bateu no cantinho, sem chances Patrovic, que se esticou todo, mas não conseguiu fazer a defesa.

O Chelsea voltou para o segundo tempo determinado a correr atrás do prejuízo e até descontou com Madueke, aos 17 minutos, quando aproveitou a roubada de bola já no campo de ataque para bater com categoria, no cantinho, e recolocar os Blues na partida.

E de tanto insistir, o Chelsea conseguiu chegar ao empate já na reta final da partida, aos 36 minutos, com Conor Gallagher. O meia recebeu com liberdade na frente da área, levou para o meio e bateu no ângulo, marcando um golaço para garantir ao menos um ponto para os Blues fora de casa.

Nos minutos finais o Chelsea ainda chegou a marcar o gol da virada com Axel Disasi, completando de cabeça o cruzamento da esquerda, porém, após revisão do VAR, o árbitro anulou o lance por falta do camisa 2 dos Blues em cima do zagueiro brasileiro Diego Carlos. Assim, coube às equipes se contentarem com o empate em 2 a 2 em Birmingham.