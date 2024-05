Alison dos Santos exalta bom desempenho na vitória em Doha

Alison dos Santos faturou a vitória nos 400 m com barreiras no meeting de Doha, no Catar, etapa da Liga de Diamante. Nesta sexta-feira, o brasileiro cravou o tempo de 46s86, novo recorde do meeting - a marca anterior de 47s24 era dele mesmo (de 13 de maio de 2022)

O atleta, que se prepara para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, fez a sua melhor marca para um início de temporada em sua primeira prova da Liga de Diamante nos 400 m com barreiras.

Alison não foi ameaçado pelos adversários, voltou a correr na casa dos 46 segundos e venceu por mais de um segundo o norte-americano C.J. Allen (48.39), com o francês Wilfried Happio em terceiro (40.10).

"Esta é uma excelente maneira de começar as coisas - estou muito entusiasmado", disse o brasileiro a World Athletics. "Vai ser um ano difícil, por isso começar desta forma é muito positivo".

Alison havia vencido os 400 m rasos duas vezes, no Tom Jones Memorial, em Gainesville, Flórida, em 45.25, na sua segunda competição da temporada em 13 de abril. Na estreia, no dia 30 de março, venceu no Flórida Relays, também com 45.25. Piu, paulista de São Joaquim da Barra, de 23 anos, usou os meeetings nos Estados Unidos como avaliação do treinamento e para buscar ritmo de competição.

Em 2023, não conseguiu fazer essa mesma preparação para o Mundial por causa da lesão e cirurgia do joelho direito. No ano, registrou o melhor tempo da temporada de 47s38 e terminou em quinto no Campeonato Mundial em Budapeste, fora de sua total condição física.

E mostrou em Doha, em sua estreia na Liga Diamante, que está bem fisicamente no caminho para Paris. Piu parte agora para mais etapas do circuito da Liga Diamante - vai competir nos 400 m com barreiras em Oslo, Noruega (30/5); Estocolmo, Suécia (1/6); Paris, França (7/7); Mônaco, Principado de Mônaco (12/7); e Londres, Inglaterra (20/7).

Alison não volta ao Brasil antes da Olimpíada. Está morando em Clermont desde o início do ano, também na Flórida, e treina no National Training Center nos Estados Unidos. "Vamos sair para fazer pequenos blocos de competições. Vamos fazer também um camping de treinamento na Turquia, onde costumamos ir, antes de seguir para Paris", explicou o treinador Felipe de Siqueira.

Campeão mundial em Eugene-2022, nos Estados Unidos, e medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio-2021, no Japão, nos 400 m com barreiras, Piu ocupa a terceira colocação no Ranking Mundial de todos os tempos dos 400 m com barreiras, com 46s29, marca obtida em Eugene, em 2022, recorde brasileiro e sul-americano. O norueguês Karsten Warholm é o recordista mundial, com 45.94, seguido do norte-americano Rai Benjamin, com 46s17.