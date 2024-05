Registro para a história: Fluminense faz foto oficial do título da Recopa Sul-Americana

O título da Recopa Sul-Americana está devidamente registrado. Agora com foto oficial. O Fluminense, neste sábado, reuniu jogadores, comissão técnica e dirigentes para o evento que é tradicional no futebol.

No Centro de Treinamento Carlos Castilho, o Fluminense fez a foto oficial com a taça da Recopa Sul-Americana, com os jogadores trajados com o uniforme e a faixa de campeão.

No dia 29 de fevereiro, o Fluminense venceu a LDU, do Equador, por 2 a 0 no Maracanã e conquistou a Recopa, torneio que reúne o campeão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Herói da conquista tricolor, Jhon Arias, que marcou os dois gols sobre a LDU, enalteceu o evento deste sábado. Ele também já mira mais taças com a camisa do Fluminense.

"É muito importante deixar esse registro da conquista que a gente teve. Foi um título muito importante, que veio esse ano para coroar o ano tão marcante que vivemos em 2023. Foi um título que trabalhamos muito, que sabíamos que seria importante conseguir. É um sentimento de gratidão por viver isso aqui e por ter tido a oportunidade de fazer aqueles dois gols. Vamos buscar novamente novos momentos de glória" declarou, ao site do Fluminense.

O técnico Fernando Diniz também enalteceu a foto oficial do título da Recopa Sul-Americana.

"É muito bom poder eternizar esses momentos em imagens, em uma fotografia com todo mundo reunido. Para conseguir um título, muita gente trabalha. Hoje a gente conseguiu reunir muita gente e é um momento especial para todos nós" afirmou Diniz, ao site do Fluminense.

O sábado foi de foto oficial e também de muito trabalho. O elenco tricolor se reapresentou após a vitória por 1 a 0 sobre o Colo-Colo, no Chile, na quinta-feira (9), pelo Grupo A da Copa Libertadores.

Diniz começa a preparar o time para o duelo com o São Paulo, nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.