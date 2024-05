Com time reserva, Dortmund sofre derrota para o Mainz pelo Campeonato Alemão

Após conseguir a classificação para a final da Champions League, o Borussia Dortmund visitou o Mainz neste sábado, na Mewa Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Alemão, e não se deu bem. Com gols de Leandro Barreiro e Jae-Sung Lee (2), os mandantes venceram por 3 a 0.

A vitória tirou o Mainz da zona de eliminatória do rebaixamento. A equipe pulou para a 15ª posição, chegou aos 32 pontos e ultrapassou o Union Berlin. O Dortmund, por sua vez, segue na quinta colocação, com 60 pontos conquistados.

Agora, o Mainz volta a campo apenas no próximo sábado, quando enfrentará o Wolfsburg pela 34ª e última rodada do Alemão. Já o Dortmund terá compromisso no mesmo dia e mesma competição, mas contra o Darmstadt.

Com o apoio de sua torcida, o Mainz começou o jogo com tudo e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Silvan Widmer recebeu linda enfiada pela direita, invadiu a área e tocou atrás para Leandro Barreiro, que não perdoou e mandou para as redes.

Os mandantes marcaram o segundo aos 18 minutos. O goleiro Meyer foi sair jogando e entregou um presente no pé de Jae-Sung Lee, que não vacilou e, de primeira, encheu o pé para o fundo do gol.

Não demorou muito para sair o terceiro. Aos 22, Leandro Barreiro tabelou pela direita e encontrou Jae-Sung Lee livre dentro da área. Mais uma vez, o sul-coreano não perdoou e aumentou o placar para o Mainz.

Confira o resultado de outros jogos do Alemão deste sábado