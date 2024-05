Real goleia rebaixado Granada com dois de Brahim Díaz e Vini Jr espectador

Mesmo poupando seus principais jogadores, o Real Madrid goleou o Granada neste sábado, por 4 a 0, fora de casa, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Fran Garcia, Arda Guler e Brahim Díaz (duas vezes) marcaram para os merengues.

Campeão espanhol e finalista da Champions, Real foi a campo com time majoritariamente reserva. Nomes como Carvajal, Bellingham, Vinicius Jr e Rodrygo acompanharam toda a partida no banco.

Herói na vitória contra o Bayern, Joselu foi titular e teve jogo apagado. O atacante, inclusive, desperdiçou uma ligação direta do goleiro Courtois no fim do segundo tempo. Ele demorou para finalizar e permitiu o corte de Piatkowski.

Granada entrou em campo rebaixado. A vitória do Mallorca sobre o Las Palmas sacramentou a queda do Granada, que tem 13 pontos a menos do que o Rayo Vallecano, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Real volta a campo na próxima terça-feira (14), contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. A partida será as 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Como foi o jogo

Real demorou para embalar, mas fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Com o time majoritariamente reserva, o time merengue fez um início de jogo tímido e viu Courtois fazer uma importante defesa com o placar ainda zerado. Fran García e Arda Guller, porém, encontraram o caminho do gol no fim da primeira etapa e deixar o campeão espanhol em vantagem.

Com muito espaço, o time merengue estabeleceu a goleada aos 12 do segundo tempo. O Real Madrid voltou do intervalo tocando a bola com liberdade diante de um Granada exposto e abalado pelo rebaixamento no Espanhol. Com reservas querendo mostrar serviço para Carlo Ancelotti, o time merengue não demorou para sacramentar a vitória.

Granada assustou na bola parada, mas o Real ditou o ritmo da partida. Com espaço tanto para trabalhar a bola quanto para apostar nos contra-ataques, o time merengue controlou a partida e viu Joselu — herói na classificação para a final da Liga dos Campeões — perder a melhor oportunidade para o 5 a 0.

Gols

0x1: Aos 37 minutos do primeiro tempo, Brahim Díaz recebeu de Lucas Vázquez pelo lado direito da área e cruzou rasteiro. A bola passou por Modric, Fran García chegou na segunda trave e chutou no contrapé de Batalla para abrir o placar.

0x2: Aos 46 minutos do primeiro tempo, Fran García recebeu de Brahim Díaz pelo lado esquerdo da área e tocou rasteiro para trás. Arda Guler dominou, chutou cruzado de canhota e mandou no cantinho para ampliar.

0x3: Aos três minutos do segundo tempo, Brahim Díaz recebeu no meio-campo, arrancou em velocidade, invadiu a área pela esquerda, cortou Gumbau e chutou no cantinho direito para ampliar.

0x4: Aos 12 minutos do segundo tempo, Modric recebeu de Arda Guler pelo lado direito da área e tocou curto para o meio. Brahim Díaz girou em cima de Miquel e chutou no cantinho para fazer 4 a 0.

FICHA TÉCNICA

Granada x Real Madrid

Data e horário: 11 de maio de 2024, às 13h30 (de Brasília)

Competição: 35ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Nuevo Los Cármenes, em Granada (ESP)

Árbitro: Pablo González

Cartões amarelos: Lucas Boyé (Granada), Gumbau (Granada)

Gols: Fran García (Real Madrid), aos 37 minutos do primeiro tempo; Arda Guler (Real Madrid), aos 46 minutos do primeiro tempo; Brahim Díaz (Real Madrid), aos 3 e 12 minutos do segundo tempo.

GRANADA: Batalla; Bruno Méndez (Sánchez), Piatkowski, Miquel e Neva; Ruiz (Hongla), Gumbau (Villar), Pellistri e Jozwiak (Callejón); Boyé e Uzuni (Melendo). Técnico: José Ramón Sandoval

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Rudiger (Nacho) e Fran García; Camavinga, Modric (Kross), Ceballos e Arda Guler; Brahim Díaz e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti