Tite escala Flamengo com novidade; Corinthians vai com três zagueiros

Do UOL, em Santos

Flamengo e Corinthians estão escalados para o duelo deste sábado (11), às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Pressionado no cargo, o técnico Tite arma o Flamengo com novidades. O garoto Lorran será titular. Recuperado de lesão, Arrascaeta fica no banco.

O Rubro-Negro está escalado com: Rossi, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz, Lorran e Gerson; Everton Cebolinha e Pedro.

O Corinthians de António Oliveira escala Gustavo Henrique na ausência do suspenso Raniele e vai com três zagueiros. Yuri Alberto começa entre os reservas.

O Timão vai a campo com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley e Romero.

O Flamengo iniciou a rodada na sétima colocação, com oito pontos. O Corinthians é o 14º, com cinco.