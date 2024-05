Veja as escalações de Flamengo e Corinthians para o duelo pelo Brasileirão

As escalações de Flamengo e Corinthians estão definidas para o jogo deste sábado, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Timão, o técnico António Oliveira decidiu apostar em um esquema com três zagueiros para o confronto, sacando Yuri Alberto do time titular e promovendo a entrada de Gustavo Henrique para formar um trio de zaga ao lado de Félix Torres e Cacá. O Rubro-Negro carioca, por sua vez, começa com Lorran na vaga de Arrascaeta, recém-recuperado de uma lesão na região posterior da coxa direita.

As escalações de Flamengo e Corinthians são as seguintes:

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Lorran; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Corinthians: Carlos Miguel; Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá; Fágner, Paulinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Wesley.

O Flamengo conquistou apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Em seu último compromisso, no meio de semana, pela Libertadores, acabou sendo derrotado pelo Palestino, do Chile. Com Tite pressionado, o time rubro-negro entrará em campo com o peso de ter de vencer o Corinthians para que o ambiente, que já não está bom, fique ainda pior.

O Corinthians, por sua vez, vive um momento oposto. Após um início turbulento, o técnico António Oliveira, aos poucos, vai tornando o time mais consistente. O Timão venceu três dos últimos quatro jogos, atropelando o Fluminense, atual campeão da Libertadores, garantindo vantagem na Copa do Brasil, contra o CRB, empatando com o bom time do Fortaleza jogando melhor que o adversário e batendo o Nacional, do Paraguai, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.