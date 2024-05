Times sub-15 e sub-17 do Santos goleiam Mauaense pelo Campeonato Paulista

As equipes sub-15 e sub-17 do Santos golearam o Mauaense na manhã deste sábado em duelo pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no CT Rei Pelé, em Santos (SP).

O sub-15, comandado pelo treinador Fabrício Monte goleou o Mauaense por 6 a 0. Nadson (duas vezes), João Borges, Guilherme Sant'ana, Alexsander e David Nogueira marcaram os gols santistas. Com isso, a equipe manteve os 100% de aproveitamento no Estadual.

Os gols da vitória elástica de 9 a 1 dos #MeninosDaVila diante do Mauaense no #PaulistãoSub17! pic.twitter.com/FTFRPPVKRy ? Santos FC (@SantosFC) May 11, 2024

Enquanto o sub-17 fez 9 a 1 sobre o time de Mauá, em seguida. David Damásio (duas vezes), Murilo Teixeira, Vinícius Fabri, Lucca Amaro, Juninho, Murillo Pará, Fernando Pradella e Pepê Fermino marcaram os gols do time comandado pelo técnico Elder Campos.

Tanto sub-15 como sub-17 voltam a campo no próximo sábado pelo Paulistão contra o EC São Bernardo. No Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, o sub-15 abre a rodada às 9 horas (de Brasília) e o sub-17 joga às 11 horas.