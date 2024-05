Torcedores do Corinthians e PM entram em conflito nos arredores do Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma confusão entre torcedores do Corinthians e policiais militares aconteceu nos arredores do Maracanã na tarde deste sábado (11), antes do jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O conflito ocorreu em um dos acessos destinados aos corintianos. O corre-corre começou próximo da hora do jogo.

Muitos torcedores do Corinthians não tinham ingresso e houve algumas tentativas de furar bloqueio. O ponto maior da tensão foi na esquina da Eurico Rabelo com Artur Menezes

A polícia usou munição de efeito moral e efetivo da cavalaria. Alguns torcedores ficaram com ferimentos leves.

A imprensa não pôde entrar no estádio. Devido à proximidade dos portões de acesso dos jornalistas e dos visitantes, a segurança impediu até mesmo os integrantes da imprensa de entrar por alguns minutos.