Santos terá Alex Nascimento titular para enfrentar o Amazonas pela Série B

O Santos está escalado para o jogo contra o Amazonas pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17 horas (de Brasília), na Arena da Amazônia.

O técnico Fábio Carille escolheu o zagueiro Alex Nascimento para formar a dupla com Joaquim. O Peixe decidiu poupar Gil, que foi titular nos 19 jogos que a equipe disputou no ano.

Dessa forma, o Santos tem a seguinte escalação: João Paulo; JP Chermont, Alex Nascimento, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

As baixas do Santos são o lateral direito Aderlan, que se recupera de cirurgia na mão direita, e os atacantes Julio Furch e Pedrinho, que estão tratando uma pubalgia. Por outro lado, Carille contará pela primeira vez com Serginho, anunciado recentemente pelo clube.

O Santos tem 100% de aproveitamento na Série B e lidera a tabela com nove pontos. Os amazonenses estão em 18º lugar, com apenas um.