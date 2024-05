Payet reforça o Vasco para enfrentar o Vitória

Em crise, o Vasco tenta reagir no Campeonato Brasileiro e deve contar com um reforço importante para o duelo com o Vitória, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O meia francês Payet deve retornar ao time.

Peça importante do Vasco, Payet vem enfrentando problemas físicos. Ele fez apenas um jogo até aqui pelo Brasileirão. Depois de sofrer uma lesão no joelho direito, o francês retornou aos gramados contra o Criciúma, no dia 27 de abril.

Após a derrota para o Criciúma, em que atuou apenas o primeiro tempo, Payet ficou fora do empate com o Fortaleza, fora de casa, pela Copa do Brasil e da derrota para o Athletico-PR, no último domingo, pelo Brasileirão.

O meia francês, de 37 anos, foi preservado para aprimorar a parte física. Agora, volta a ficar à disposição. A tendência, segundo o site "ge", é que seja titular contra o Vitória, assim como João Victor.

A provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames e Payet; Rossi, David e Vegetti.

Com apenas três pontos, o Vasco é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina vem de quatro derrotas seguidas pelo torneio.